Иран представил баллистическую ракету «Хорремшахр» с новой боеголовкой

Иранские военные в воскресенье продемонстрировали баллистическую ракету «Хорремшахр» высокой дальности с новой боеголовкой.

Баллистическая ракета с новой боеголовкой была продемонстрирована в ходе военного парада, приуроченного к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

В ходе парада в Тегеране иранские военные также показали ЗРК собственного производства «Бавар-373», систему противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15», 18 баллистических ракет собственного производства и другие вооружения.

Тегеран после достижения соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в 2016-м, так и в 2017 году, а в конце сентября 2017 года во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием «Хорремшахр» с дальностью полета 2 тыс. километров.