На Украине собрались конфисковать купленные россиянами земли

Украинский министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что если покупателем сельскохозяйственной земли окажется россиянин, то у него конфискуют землю.

«Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор – это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм», – цитируют главу ведомства «Украинские новости».

По его словам, Украина уважает международных партнеров, но должна «защищать свой суверенитет».

Газета ВЗГЛЯД изучала, как на Украине реализуют требование МВФ по свободному рынку земли, которое планируется выполнить в 2020 году.