Зарезавший одноклассника 13 лет назад московский школьник задержан в Польше

В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который 13 лет назад убил на уроке физкультуры одноклассника-азербайджанца. Конфликт произошел в московской школе №563, которая в настоящее время является частным учебным заведением.

Конфликт между десятиклассниками произошел 21 сентября 2006 года. Как рассказали родственники погибшего, Кочалидзе на грузинском языке оскорбил мать одноклассника, а тот как-то понял его слова. Позже об этом стало известно директору и она решила примирить юношей, однако во время этого между ними завязалась драка, в итоге Кочалидзе нанес однокласснику 14 ударов ножом. Раненый скончался в больнице, сообщает «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что после этого инцидента отец Кочалидзе вывез сына из страны на Украину, позже обвиняемый перебрался в Польшу. Сейчас готовятся документы на его экстрадицию.

«Хотим, чтобы убийца ответил по закону. Наша сестра – федеральный судья – сказала, что Кочалидзе светит не менее 8 лет. Это преступление до сих пор оставалось безнаказанным. Директор школы позже сказала, что она якобы была на даче, хотя другие дети говорили, что все произошло на ее глазах», – рассказал брат погибшего.

Ранее сообщалось, что под Петербургом школьник зарезал пешехода.