Под Петербургом школьник зарезал пешехода

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан несовершеннолетний водитель скутера, подозреваемый в убийстве мужчины, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что около 18.00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего гражданина, который сообщил, что неизвестный злоумышленник в магазине по улице Зеленой поселка Лесколово нанес человеку ножевое ранение, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что водитель скутера не пропустил 50-летнего пешехода, между ними завязался конфликт. Водитель догнал мужчину в магазине, произошла драка, в результате которой пешехода госпитализировали с ранением. 50-летний мужчина умер от полученных травм.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого – местного жителя, учащегося одного из образовательных учреждений Ленинградской области, – задержали.

Местные СМИ сообщают, что нападение совершил 15-летний школьник. Уточняется, что он ударил мужчину ножом в сердце и убежал.