«Гисметео» пообещало заморозки в европейской части России

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Центральной России в воскресенье, сообщает «Гисметео».

«Фронт ночных заморозков достиг северных областей Центрального и Приволжского округов. В Ярославской и Кировской областях похолодало до –3. Вслед за заморозками потянулись твердые осадки. Первый снег выпал в Мурманской и Архангельской областях. Местами сформировался небольшой временный снежный покров», – говорится в сообщении «Гисметео».

На территории Северо-Западного округа начались ночные заморозки. В Архангельской области столбик термометра опустился до –5.

Синоптики прогнозируют, что на выходных холодный фронт распространится на среднюю полосу.

Ранее сообщалось о снегопаде и заморозках, которые наступят в Москве в грядущие выходные.