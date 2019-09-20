Умерла звезда советской и российской оперы Ирина Богачева

Оперная певица, народная артистка СССР Ирина Богачева скончалась в Петербурге, сообщили в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

«Санкт-Петербургская консерватория с глубочайшим прискорбием сообщает о кончине заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Российской Федерации, лауреате ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, почетного гражданина Санкт-Петербурга, профессора, заведующей кафедрой сольного пения консерватории Ирины Петровны Богачевой», – передает РИА «Новости» сообщение консерватории.

«По предварительной информации, прощание со всемирно известной оперной певицей состоится в понедельник, 23 сентября, в Мариинском театре», – передает ТАСС сообщение комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В пресс-службе консерватории сообщили, что певица умерла 19 сентября.



Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования. В настоящее время формируется правительственная группа, которая возьмет на себя вопросы организации похорон почетного гражданина Санкт-Петербурга.

«Это огромная потеря для Санкт-Петербурга, России и всего музыкального мира. Невозможно представить, что чувствуют сегодня родственники, близкие и многочисленные поклонники яркого таланта Ирины Петровны Богачевой», – отметили в комитете.

Ирина Богачева (родилась 2 марта 1939 года) – советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины («Пиковая дама» П.И. Чайковского). В 1968-1969 годах стажировалась в театре «Ла Скала» (Милан).

С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982-го – профессор.

Напомним, в 2009 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев вручил Ирине Богачевой орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«Хочу воспользоваться случаем встречи с вами и подарить свою книгу, которая вышла только что, с надписью благодарственной», отметила тогда певица.