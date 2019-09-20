Боевики отказались выпускать мирных жителей из сирийского Идлиба

В провинции Идлиб на севере Сирии террористы не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории, сообщил бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла.

По его словам, гуманитарный коридор для выхода всех желающих с территории подконтрольной боевикам открылся на днях, однако до сих пор пустует, передает РИА «Новости».

«Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит», – рассказал генерал.

Пункт пропуска «Абу-эд-Духур», который был закрыт с марта по декабрь 2018 года, снова открылся 13 сентября при помощи российского центра по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что за это время идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тыс. человек. Они вывезли с собой около 4,7 тыс. транспортных средств и почти 55 тыс. голов скота.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-эд-Духур» в идлибской зоне деэскалации, препятствуя выходу беженцев под угрозой применения оружия.

Напомним, 31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.