Американцу предъявили обвинения в поиске целей для терактов в США

Власти США обвинили жителя штата Нью-Джерси в поддержке ливанской шиитской партии «Хезболла», поисках в американских городах цели для терактов, заявили в минюсте США.

В обвинении речь идет о 42-летнем Алексее Саабе, который ранее проходил специальную подготовку в Ливане, учился стрелять и применять взрывчатые вещества. В 2000 году он приехал в США, а в 2008 году стал натурализованным гражданином этой страны, передает ТАСС.

По данным минюста США, Сааб посещал крупные американские города, в том числе Нью-Йорк и Бостон, где искал популярные среди туристов общественные места, уязвимые «для возможных терактов».

Собранную информацию Сааб якобы передавал представителям «Хезболла». В телефоне американца сотрудники ФБР нашли некие материалы в пользу этих утверждений. Минюст США полагает, что американец также выполнял поручения «Хезболла» в Израиле и Турции.

В настоящее время Сааб находится в США под стражей. Обвинение было выдвинуто в июле текущего года, но материалы дела были рассекречены только. Если Сааб будет признан виновным, ему может грозить тюремное заключение продолжительностью несколько десятков лет.

Напомним, 10 сентября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок, в том числе и группировки «Хезболла».