МВД потребовало проверить следователей по делу о хищении у вкладчиков банка

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести поверить следователей, расследующих уголовное дело о хищении денег у вкладчиков банка «Замосковрецкий».

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев дал поручение заместителю министра - начальнику следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий», – сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавила она.

Ранее эксперты Центробанка назвали основные способы хищения средств с банковских счетов.