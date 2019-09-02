Зеленский приказал создать план по защите Украины от агрессии

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку создать план по обороне государства от агрессии.

«Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию канала «112 Украина».

Также глава государства поручил Загороднюку создать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности Украины от агрессии.

Газета ВЗГЛЯД изучала биографии назначенных на должности главы МИД и минобороны Украины Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка.