Минобороны Украины возглавил специалист по увольнениям

Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Верховной Рады нового созыва предложил свои кандидатуры на должности глав МИД и Минобороны. Эти кандидатуры Рада утвердила подавляющим большинством голосов. О новых министрах известно немного, но в случае с МИД выбор президента представляется логичным, а вот Минобороны можно только посочувствовать.

Без пяти минут главе МИД Украины Вадиму Пристайко 49 лет, он уроженец Одесской области, карьерный дипломат и «мальчик из хорошей семьи». Его отец – генерал-лейтенант юстиции, заслуженный юрист страны, с 1996 по 2004 год занимал пост замдиректора СБУ. Сам Пристайко закончил киевский Политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли по специальности английский язык. По линии внешней торговли он и начал свою карьеру.

Сперва работал в управлении торгово-экономических связей со странами Азии, Африки и Тихоокеанского региона, а затем перешел на схожую позицию в МИД. Впоследствии работал в консульстве Украины в Сиднее, в управлении по вопросам внешней политики администрации президента, дважды - в Канаде, причем с 2012 по 2014 год в ранге чрезвычайного и полномочного посла. Также занимал пост заместителя руководителя миссии посольства Украины в США (2009–2012 года).

Наконец, в 2014–2017 годах Пристайко был первым заместителем министра иностранных дел – руководителем аппарата. Но главное, пожалуй, в том, что он дважды в своей карьере работал в офисе НАТО. Впервые – с 2007 по 2009 годы как заместитель директора департамента, а с 2017 года и по сей день является главой миссии Украины в Североатлантическом альянсе.

Иными словами, будущий глава МИД Украины серьезно интегрирован в англосаксонские страны и – одновременно – в НАТО. Видимо, это все, что нужно знать о будущем внешнеполитическом курсе Владимира Зеленского.

Правда, в отличие от Павла Климкина, Пристайко весьма интеллигентен, почти наверняка его риторика в адрес России будет более выдержанной, что он уже продемонстрировал в своих интервью, данных им в качестве посла в Канаде уже после начала донбасской войны.

То, что его фигура пока не вызывает такой аллергии, какую вызывал Климкин, конечно, хорошо. Так есть хоть какая-то надежда на то, что украинский МИД будет вести себя более реалистично. Возможно, следует ожидать начала переговоров о возвращении послов, но пока это только предположение – определить позицию карьерного дипломата заранее очень трудно.

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Президента Зеленского в Климкине больше всего возмущала его самодеятельность, а Пристайко не похож на того, кто будет перечить своему президенту. У него вообще нет политических амбиций, а потому украинский МИД теоретически может вернуться к выполнению своих непосредственных функций и перестанет быть пропагандистским ведомством.

При этом у Пристайко есть значительный внешнеполитический опыт, которого нет у Зеленского. Невежество украинского президента в международных вопросах уже несколько раз приводило к дипломатическим провалам и казусам даже в чисто протокольной сфере. Пристайко может несколько откорректировать поведение Зеленского, если найдет в себе смелость спорить с ним.

Кандидат на должность министра обороны – 44-летний Андрей Загороднюк фигура более примечательная буквально со всех сторон.

«Золотой мальчик украинской нефтянки», он ни дня не служил в армии, зато считается видным волонтером и очевидной креатурой олигарха Игоря Коломойского в новом правительстве.

Отец Андрея Загороднюка, Павел - владелец зарегистрированной на Кипре компании «Группа Nadra», которая занимается производством оборудования для бурения, регулярно выигрывая тендеры у «Укргаздобычи» и «Укртрансгаза». Будущий министр обороны учился в университетах Уорвика и Оксфорда, а затем приватизировал завод «Металлист» в городе Стрый Львовской области, который это самое буровое оборудование как раз и производит.

Все мы должны поверить, что в 28 лет Андрей Загороднюк на свои деньги, без помощи отца и его друга Коломойского приватизировал буровой завод, а затем вложил в него 20 миллионов долларов на переоснащение. При этом были уволены 95% рабочих и инженеров из числа местного населения – «за пьянство». Вместо них Загороднюк завез в Стрый американцев и англичан. Теперь компания называется Discovery Drilling Equipment и также зарегистрирована на Кипре, а основной потребитель его буровых установок (махины с двадцатиэтажный дом) – British Petrolium.

Как этот человек попал в Минобороны – типично украинская история с элементами злой сказки.

На этом самом заводе «Металлист» в качестве побочной продукции производятся печки-буржуйки – очень полезный гаджет на Западной Украине, где у большинства сельского населения просто нет денег на газ и электричество. Новую, экономичную конструкцию буржуек разработали английские инженеры и назвали Discovery.

С началом войны Загороднюк стал залуженным волонтером: передал украинским войскам 300 таких Discovery (он гордится тем, что его буржуйки были у «киборгов» в Донецком аэропорту), а кроме того варил решетки для БТРов и переделывал бронированные инкассаторские машины в прифронтовые «скорые».

На почве буржуек Загороднюк встретился с тогдашним замминистра обороны Юрием Гусевым, который отвечал за реформы в армии. Гусев предложил Загороднюку возглавить так называемый проектный Офис реформ МО: эта структура при Минобороны существовала на западные гранты и должна была оптимизировать ведомство под натовские стандарты в области логистики, управления, снабжения и кадров. Кроме того, она надзирала над тендерами закупок, то есть самой коррупционной сферой.

Загороднюк возглавлял офис реформ до 2017 года, когда Гусева сняли с должности замминистра обороны, и никакой поддержки у «золотого мальчика» в МО не осталось. Он однако сохранился в составе совета Укроборонпрома и «Укрнафты», где, предположительно, представлял интересы Коломойского – хорошего друга его отца.

Зарабатывает Загороднюк в основном на госзаказах и тендерах, что не делает его репутацию светлее. И никакими знаниями в военной области не обладает.

При прочих обстоятельствах, то есть в нормальной стране, к тому же воюющей он никогда бы не стал министром обороны.

Главной идеей Загороднюка в военной сфере еще со времен Офиса реформ было радикальное сокращение штата Минобороны и Генерального штаба – примерно так, как он поступил с рабочими и инженерами стрыйского завода. Но за массовый вывод военных за штат можно и в Днепре нечаянно утонуть.

Максимум, что может сделать такой человек в военной сфере – наладить снабжение, но вряд ли этого достаточно для современной украинской армии. Зато во главе Минобороны появится моложавый мужчина в дорогом костюме и с хорошим английским языком.

Загороднюк, конечно, употребляет всякие умные слова типа «дорожная карта реформ» и «стратегическое оборонное мышление», но все-таки министр обороны должен знать хотя бы то, с какой стороны автомат стреляет. Сложно даже представить, каким именно образом он будет пытаться наладить отношения с генералитетом. Может быть, вовсе не будет пытаться, а собирается придумать какие-нибудь завиральные реформы на англосаксонский манер.

В Великобритании совсем недавно тоже был министр обороны, который до того унитазами торговал. Добром такое обычно не заканчивается.