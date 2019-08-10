Украинские СМИ рассказали о жестком уроке для Зеленского от Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали главе украинского государства Владимиру Зеленскому «жесткий урок», пишут украинские СМИ.

Издание «Главред» отмечает, что, отказав Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, лидеры ведущих держав показали, что не намерены собираться по первому его зову, особенно если у украинского президента нет конкретных предложений.

«Все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жесткий урок для нашего президента», – пишет автор статьи, политический эксперт Андрей Головачев.

Он отметил, что Зеленский является «неопытным популистом», который не понимает роли дипломатии на международной арене и полагается на личный подход. Он подчеркнул, что опытные политические лидеры проводят свою внешнюю политику через профессиональных дипломатов.

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Головачев считает, что у Зеленского пока не сформировалось собственное видение, собственная стратегия. По его словам, новый украинский лидер не представляет, что делать в Донбассе и что предложить украинскому обществу.

«Как результат Зеленский ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге», – объяснил украинский эксперт.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандского формата» как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Позднее в пресс-службе Зеленского сообщили, что в разговоре с президентом Украины Макрон пообещал, что поговорит с Путиным и Меркель о возможной встрече «нормандской четверки».

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