Борисова возмутил «огромный разброс» в оценках стоимости лунной программы

Вице-премьер Юрий Борисов выразил возмущение в связи с тем, что оценка средств, необходимых на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.

«Лунная программа пока не принята», – сказал Борисов в интервью изданию «Ведомости».

Он отметил, что главным элементом программы будет ракета-носитель сверхтяжелого класса, характеристики которой пока не определены.

«Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн руб. Это огромный разброс, так нельзя планировать», – сказал вице-премьер.

Борисов добавил, что технико-экономическое обоснование будет обозначено в эскизном техническом проекте сверхтяжелой ракеты, разрабатываемом Роскосмосом.

Ранее ЦНИИмаш (головного научно-исследовательского института Роскосмоса) опубликовал документ, в котором назван год, на который запланирована первая российская пилотируемая экспедиция на Луну.

Так в 2028–2029 годах ожидаются испытательные старты и пилотируемый облет Луны. В плане на 2031 год говорится: «Цель миссии: первая доставка экипажа на Луну». В дальнейшем полеты на Луну планируется проводить ежегодно.

Напомним, 27 августа Роскосмос разместил на сайте госзакупок тендер на проведение исследований, необходимых для космической экспедиции на Луну.



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