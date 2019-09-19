Huawei представил смартфоны без сервисов Google

Китайская компания Huawei Technologies Co представила новую линейку флагманов Mate 30, которые работают на ОС Android, но не имеют доступа к сервисам Google, в том числе Google Play и YouTube. При этом корпорация представила собственный аналог Google.

Huawei пришлось отказаться от использования американского Google после введения Вашингтоном санкций против компании, отмечает «360».

По словам главы потребительского подразделения Huawei CBG Ричарда Ю, флагманы значительно превосходят по своим характеристикам устройства Apple и Samsung. Так, он сравнил снимки, сделанные ночью на смартфон Huawei с точно таким же снимком на Samsung Galaxy Note 10, где почти ничего не видно.

Mate 30 имеет инновационную функцию распознавания лиц, он оборудован 14 антеннами для приема частот 5G, а также у него быстрее заряжается аккумулятор.

Смартфон Mate 30 с 5G будет стоить 1199 евро, базовая версия – 799 евро, а Mate 30 Pro – 1099 евро. Видеоролик о новом смартфоне опубликован в Twitter китайской компании.

19 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским компаниям запрещается вести торговлю. Китайская корпорация оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов.