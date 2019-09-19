Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»

Российский космонавт Александр Скворцов обнаружил на борту Международной космической станции (МКС) причину неудачной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором», это оказался неподключенный кабель системы сближения «Курс».

«Интересная ситуация, 705-й (кабель) я обнаружил, он отстыкован вообще, он болтается отдельно не пристыкованный», – сказал Скворцов специалистам подмосковного центра управления полетами, работая в модуле «Поиск», сообщает РИА «Новости».

Эксперты посоветовали пристыковать этот кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы «Курс». После этого проблема была решена.

«Тест «Курса» прошел без замечаний. Спасибо за работу», – сказали специалисты.



Напомним, «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС 24 августа. Последующая стыковка 27 августа прошла успешно.

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