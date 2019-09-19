Лавров призвал к объективному расследованию атаки на Saudi Aramco

Неподкрепленные фактами обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии только нагнетают напряженность в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров на пресс-конференции на переговорах с главой МИД Нигера заявил, что Москва сильно озабочена атакой дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров высказался за проведение тщательного и беспристрастного расследования произошедшего, подчеркнув, что процесс должен быть объективным.

По его словам, «важно не только реагировать на какие-то инциденты, важно еще действовать упреждающе, комплексно, заниматься так называемой превентивной дипломатией».

Ранее в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии существует риск начала полномасштабного военного конфликта.

США обвинили Иран в причастности к атаке беспилотников в ночь на 14 сентября на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. В Тегеране все обвинения отвергли и назвали ложью.