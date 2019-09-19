Изменен порядок обложения НДФЛ выигрышей в казино

Госдума приняла закон, которым изменила порядок налогообложения выигрышей в казино и залах игровых автоматов.

Налог с выигрыша, получаемого российскими гражданами, теперь будет взиматься не со всей суммы выигрыша, а с разницы между выигрышем и суммы, потраченной на приобретение фишек.

Определение налоговой базы и исчисление суммы налога будет производиться налоговым органом по истечении календарного года, на основании полученных от организаторов азартных игр данных, передает РИА «Новости».

ФНС будет собирать эти данные, по результатам года определять налоговую базу и направлять налоговое уведомление, на основании которого получившие выигрыши в соответствующих игорных заведениях россияне должны будут уплатить налог. Сделать это они обязаны не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Закон также устанавливает, что выигрыши, полученные иностранными гражданами в казино и залах игровых автоматов, не будут признаваться доходами от источников в России, что позволит, с одной стороны, упростить администрирование налога, а с другой, может способствовать увеличению числа иностранных туристов.