Определен размер компенсации за гибель журналистов в горячих точках

Правительство утвердило компенсацию в случае гибели журналиста во время освещения вооруженного столкновения, объем материальной помощи составит 2 млн рублей, при ранении – 100 тыс. рублей.

«Утвердить прилагаемые правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях», – сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, единовременная компенсация выплачивается редакцией в случае гибели (смерти) сотрудника в размере не менее 2 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90% – в размере не менее 1 млн рублей, в размере 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Напомним, российский журналист Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков – автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

В 2017 году Следственный комитет раскрыл детали расследования гибели журналиста.