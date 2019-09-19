Доллар вырос до 64,30 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 19 сентября, вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 64,30 рубля.

Евро поднялся на 27 копеек – до 71,01 рубля, передает ТАСС.

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