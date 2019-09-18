Победители «Лидеров России» станут наставниками для участников «Профстажировки 2.0»

Победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» – станут наставниками для участников конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», стартовавшего в сентябре, сообщили в пресс-службе АНО.

«Активными участниками проекта «Профстажировки 2.0» стали представители компаний из числа победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Они помогали разрабатывать практические задания-кейсы для платформы профстажировки. рф, а теперь станут наставниками для авторов лучших работ конкурса. Уверен, такое межпроектное сотрудничество увеличит возможности для личностного саморазвития молодых людей», – передает Regnum слова гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин считает, что хороший наставник – неотъемлемая часть хорошей стажировки, и здесь нельзя формально подходить к делу: наставник должен обеспечить сопровождение стажёра на всех этапах.

«Он не просто показывает изнутри компанию и знакомит с ее процессами, он и открывает карьерные перспективы, помогает найти лучшее применение таланта и мастерства. Уверен, что именно такие профессионалы встретят наших стажеров на предприятиях», – отметил Илья Семин.

«Профстажировки 2.0» является совместным проектом АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. «Лидеры России» будут курировать участников в ходе прохождения стажировок в тех компаниях, где работают сами.