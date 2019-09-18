Минтранс анонсировал меры поддержки авиакомпаниям для полетов на Дальний Восток

В конце сентября будут представлены меры поддержки авиакомпаний, которые осуществляют перелеты на Дальний Восток, сообщил глава министерства транспорта Евгений Дитрих.

«В конце сентября все расскажем», – передает его слова ТАСС.

В начале сентября президент Владимир Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты в регионы Дальнего Востока.

Вице-премьер Максим Акимов тогда же заявил, что правительство работает над созданием одного или нескольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке.

В апреле для предоставления субсидий авиакомпаниям, выполняющим рейсы на Дальний Восток, из Резервного фонда правительства было дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей.