Минтранс анонсировал меры поддержки авиакомпаниям для полетов на Дальний Восток

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Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...

Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
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              Минтранс анонсировал меры поддержки авиакомпаниям для полетов на Дальний Восток

              18 сентября 2019, 16:18

              Текст: Сергей Гурьянов

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              В конце сентября будут представлены меры поддержки авиакомпаний, которые осуществляют перелеты на Дальний Восток, сообщил глава министерства транспорта Евгений Дитрих.

              «В конце сентября все расскажем», – передает его слова ТАСС.

              В начале сентября президент Владимир Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты в регионы Дальнего Востока.

              Вице-премьер Максим Акимов тогда же заявил, что правительство работает над созданием одного или нескольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке.

              В апреле для предоставления субсидий авиакомпаниям, выполняющим рейсы на Дальний Восток, из Резервного фонда правительства было дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей.


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