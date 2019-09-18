На заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге произошел крупный пожар

В Екатеринбурге произошло возгорание на заводе «ВИЗ-Сталь» в цехе холодного проката, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Произошло возгорание гидравлического масла на площади 3,2 тыс. квадратных метров. Эвакуированы 200 человек», – рассказал источник РИА «Новости».

По предварительной данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Борьбу с огнем ведут 70 человек и 25 единиц техники.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что тушение огня проводится с помощью воздушно-механической пены. Из-за высокой температуры и сильного задымления борьба с огнем осложняется.

«ВИЗ-Сталь» является производителем трансформаторной (анизотропной) стали. Доля этого завода в российском производстве такой продукции составляет 63%.