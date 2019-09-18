Умер бывший полузащитник «Зенита»

Бывший игрок сборной Нидерландов и экс-полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет от бокового амиотрофического склероза, сообщила пресс-служба российского футбольного клуба.

Риксен скончался утром в среду в Шотландии, где проходил лечение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

В 2013 году спортсмену диагностировали боковой амиотрофический склероз, на данный момент заболевание считается неизлечимым. Отмечается, что средняя продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. Тот же диагноз был у британского физика-теоретика Стивена Хокинга, с которым он прожил 55 лет.

Риксен выступал за нидерландский клуб «Фортуна», шотландский «Рейнджерс» и «Зенит» (2006-2009).

В составе российского клуба он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008). В национальной сборной Нидерландов Риксен сыграл 12 матчей.