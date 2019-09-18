Рогозин назвал срок включения оружия в аварийный запас космонавтов

Оружие для российских космонавтов уже тестируется и может войти в носимый аварийный запас (НАЗ) экипажей к 2021 году, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это оружие уже, по сути дела, тестируется, мы в процессе. Думаю, через полтора года, скорее всего, вполне вероятно (это оружие войдет в состав НАЗ)», – передает ТАСС слова Рогозина после встречи с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.

Он добавил также Роскосмос до конца текущего года определиться с локацией центра подготовки космонавтов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

«Российский Кавказ – очень интересная тема с точки зрения расширения сферы подготовки наших космонавтов», –сказал Рогозин.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что корпорация рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов.

Напомним, во вторник командир отряда космонавтов Олег Кононенко заявил, что пистолет, о возвращении которого в аварийную экипировку космонавтов задумался Роскосмос, может ему пригодиться.

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