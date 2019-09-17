Космонавт Кононенко заявил о необходимости пистолета в экипировке

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко заявил, что пистолет, о возвращении которого в аварийную экипировку космонавтов задумался Роскосмос, может ему пригодиться.

«Возможно, нам нужно оружие – диких животных никто еще не исключал на Земле. Это оружие было исключено из состава НАЗ. И теперь просто в Роскосмосе решили подумать над этим, стоит ли это вернуть», – передает РИА «Новости» слова Кононенко.

«Потому что это тоже стоит денег – и разработка (пистолета – прим. ВЗГЛЯД), и изготовление. Поэтому процесс такой идет, и это все в стадии обсуждения», – добавил он.

Кононенко рассказал, что в ходе своего недавнего полёта на МКС установил на российском сегменте оборудование широкополосной системы связи и рассказал про эксперимент с российским биопринтером, в котором выращивались клетки человека и крысы, он назвал уникальным.

Напомним, ранее в понедельник в Роскосмосе рассказали, что корпорация рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов.

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