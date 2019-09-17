Лукашенко обещал свозить представителя Госдепа в Беловежскую пущу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес замглаве Госдепа по политическим вопросам Дэвиду Хейлу подарки и обещал свозить в Беловежскую пущу, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Лидер Белоруссии подарил Хейлу «эксклюзивный набор шоколада и альбом «Спадчына Беларусi» («Наследие Белоруссии)». Лукашенко уточнил, что шоколад – «сладкий, но без сахара».

«Это вам подсластить вашу жизнь», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Отмечается, что каждая плитка шоколада сделана вручную и посвящена одной из областей Белоруссии.

В фотоальбом, подаренный замглаве Госдепа, включены «основные храмы, замки, самые интересные места, исторические, духовные ценности», как пояснил президент Белоруссии. По его словам, албом подарен Хейлу «на память» о стране, которую тот посетил.

«Приедете в следующий раз – отвезем вас в Беловежскую пущу», – заявил Лукашенко.

В конце августа Минск посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Лукашенко подарил Болтону водку, которая, по словам президента Белоруссии, «лучше русской» и очень нравится генсеку ООН Антониу Гутерришу. После визита в Минск президент США Дональд Трамп уволил Болтона.

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