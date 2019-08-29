Лукашенко подарил Болтону водку «лучше русской»

Взгляд
29 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:29  |  vz.ru
Разделы

Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
Перейти а раздел…

Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
Перейти а раздел…

Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
Перейти а раздел…

Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

Глобализм создает границы между богатыми и нищими

Антон Любич, экономист
Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Родина-мать требует подвига

Сергей Мардан, публицист
Наши публичные персоны должны соответствовать великим предшественникам, иначе нам неинтересно. Неудача рассматривается, как катастрофа. Мы не хотим, чтобы страна развивалась медленно и спокойно. Мы хотим быстро и сразу. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Грузия потребовала от России невозможного

    Как скандалят космонавты

    Обсуждение: 4 комментария

    Как Россия вызволяла своих граждан

      Перейти а раздел…

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...

      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Аваков утвержден главой МВД Украины
              С визитом Трампа в Польшу на годовщину войны возникла задержкаБолтон высказался о белорусском суверенитетеТрамп может заблокировать военную помощь УкраинеМинздрав назвал число нуждающихся в незарегистрированном «Фризиуме» детей
              Назначен новый премьер УкраиныПосле стрельбы в московском парке задержали пять человекРазработчик назвал сложной работу по гиперзвуковому «Циркону»Солдат избил женщину с ребенком в Севастополе
              Порошенко заподозрили в подготовке госпереворотаДжульетто Кьеза рассказал о главной ошибке «друзей Путина» в ИталииВ России запустили первую 5G-сетьНа учениях в Индии у Т-90 разорвало ствол

              Главная тема


              На выборах губернаторов сработает магия простых решений

              «Это принципиальный вопрос»


              Армения из принципа отказалась направлять делегацию в Польшу на годовщину войны

              атака на огонь


              В России начали разработку мощной бомбы для тушения пожаров

              «Ее все слушаются»


              Наргиз назвала женщину, которая «рулит» лейблом Фадеева

              Видео

              мировые премьеры


              Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

              углубление разногласий


              Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

              уникальный танкер


              Россия строит новые корабли для освоения Арктики

              президент Франции


              Признав конец гегемонии Запада, Макрон допустил важную ошибку

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Российско-турецкая игра


              Геворг Мирзаян: США нужна провокация жля ссоры России и Турции

              Экспорт сторителлинга


              Алексей Алешковский: Русским надо учиться рассказывать о себе

              Борцы с режимом


              Сергей Худиев: Бесславные революционные традиции живут, но не победят

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              Лукашенко подарил Болтону водку «лучше русской»

              29 августа 2019, 22:58

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон получил от белорусского лидера Александра Лукашенко в подарок водку, которая, по словам президента Белоруссии, очень нравится генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

              Лукашенко отметил, что водку «Президент» готовят из «родниковой воды», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

              «Лучше, чем русская водка?» – спросил Болтон, на что Лукашенко ответил утвердительно.

              Он отметил, что подаренная советнику президента США водка производится в небольшом количестве, «только для подарков». По словам белорусского лидера, «обычно» он ее дарит «главам государств».

              «Когда покушали – рюмочку можете выпить, это полезно», – заявил Лукашенко.

              Он сказал, что Гутерреш данную водку «ценит больше всего». Лукашенко обещал Болтону, что белорусская сторона сможет «передать еще», если водка понравится. 

              Кроме того, Болтон получил в подарок белорусские сладости «без сахара и консервантов», которые из-за этого «надо съесть за 10 дней, не позднее».

              «Когда сядете в самолет, можете есть», – сказал Лукашенко.

              Напомним, Лукашенко во время встречи с Болтоном передал подарки для президента США Дональда Трампа и его жены.

              Болтон прибыл в Минск в четверг. Последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию еще до избрания Лукашенко президентом.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............