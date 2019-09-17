Российская гимнастка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

24-летняя Екатерина Селезнева заняла первое место с результатов в 23,500 балла. Второе место заняла спортсменка из Израиля Лина Ашрам (23,400), третье – еще одна россиянка Дина Аверина (23,350), сообщает ТАСС.

Отмечается, что Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира. До этого в ее активе было пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали Универсиад.

Вечером 17 сентября также пройдет финал личного первенства в упражнении с мячом. Там Россию представят Дина и Арина Аверины.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали все золото на Чемпионата Европы.