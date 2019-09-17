Москвич расстрелял жителей Омска после вопроса о дороге в магазин

На севере Москвы в ночь на 17 сентября житель столицы выстрелил в омичей из травматического пистолета после того, как они спросили дорогу в магазин.

По предварительной информации, два жителя Омска, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спросили у мужчины дорогу в магазин. Мужчина ответил им грубо, после чего гости столицы догнали его, началась словесная перепалка.

В ходе конфликта мужчина открыл огонь из травматического пистолета, сообщает издание Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жители Омска были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По факту происшествия заведено уголовное дело. Следователи проверяют также версию о возможной попытке ограбления со стороны омичей.

Ранее в Москве в массовой драке со стрельбой и поножовщиной пострадали два человека.