В Москве произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной

В Москве на Болотниковской улице произошел конфликт со стрельбой и поножовщиной, в результате которого пострадали два человека, один из пострадавших был доставлен в больницу с ножевым ранением.

«На улице Болотниковской произошел конфликт, в ходе которого, по предварительной информации, был применен травматический пистолет. В конфликте пострадали два человека, один из них госпитализирован», – сообщили пресс-службе столичного главка полиции РИА «Новости». Неизвестные, открывшие огонь, скрылись на машине.

По информации Telegram-канала «112», в массовой драке вблизи Москворецкого рынка участвовали около 30 человек. Отмечается, что все участники потасовки являются работниками рынка. Несколько человек доставлены в отделение полиции. Остальных участников драки разыскивают, в городе объявлен план «Перехват».

В июне во время массовой драки у станции метро «Электрозаводская» в Москве был убит мужчина.