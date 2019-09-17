Россия и Китай решили совместно наблюдать за Луной и дальним космосом

Россия и Китай будут сотрудничать в создании объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, следует из текста распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.

В документе указано, что правительство по согласованию с Роскосмосом и МИД России разрешило провести переговоры о заключении соглашения с Китаем «о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса», передает РИА «Новости».

Напомним, в конце июля статс-секретарь заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос Сергей Дубик рассказал, что Россия совместно с Китаем рассматривают возможность сотрудничества в создании пилотируемой космической станции.

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