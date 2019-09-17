Премьер Чехии сообщил об обсуждении отмены признания Косово

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил, что обсудит с руководством МИД и МВД страны возможность отмены признания независимости Косово.

После встречи с президентом Чехии Милошем Земаном Бабиш отметил, что тот негативно относится к признанию независимости и «ссылается на постановление парламента» 2008 года.

«О том, чтобы тогдашнее правительство во главе с Миреком Тополанеком не признавало Косово», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».

Премьера спросили, считает ли он изменение позиции Чехии по Косово недопустимым. Бабиш ответил: «Я этого не говорю».