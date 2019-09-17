Украина всполошилась из-за визита делегации из Чехии в Крым

Посольство Украины в Праге выразило протест против визита делегации из Чехии в Крым.

Украинские дипломаты выразили «особую обеспокоенность» в связи с тем, что делегация из Чехии и власти Крыма обсуждали «организацию туристических групповых заездов». Посольство Украины заявило, что такие туристические поездки станут «нарушением режима санкций» ЕС, передает РИА «Новости».

Крым посетили Йозеф Скала, который в прошлом занимал пост замглавы компартии Чехии, писательница Ленка Прохазкова, заместитель главы Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.

Также в Крым приехали члены «Всемирного совета подкарпатских русинов» Михайло Тяско и Васил Джуган.

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Отметим, что посла Чехии вызывали в МИД Украины, чтобы получить разъяснения в связи со встречей президента Чехии Милоша Земана и представителей общины русинов.

Напомним, Крым посетила и делегация из Греции, которая занимается подготовкой к международному проекту «Греки Причерноморья».

На прошлой неделе Крым посетила делегация общественников из Центра гражданских инициатив из США.

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