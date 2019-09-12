Встреча Земана с русинами напугала Киев

Посла Чехии вызвали в МИД Украины, чтобы получить разъяснения в связи со встречей президента Чехии Милоша Земана и представителей общины русинов, сообщает украинское министерство.

О встрече Земана с чешской неправительственной организацией «Мировой совет подкарпатских русинов» сообщили СМИ.

Посол заверил Киев, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины. Он отверг «любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье», передает ТАСС.

Чехия обещала озвучить «официальную информацию» по данному вопросу.