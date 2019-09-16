Утверждены правила выплат 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным семьям

Правительство утвердило правила выплат 450 тыс. рублей, которые будут выплачиваться на погашение ипотеки в 2019-2022 годах семьям, в которых родятся третьи и последующие дети, следует из материалов Минфина.

«Право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Указывается, что для получения денег гражданам нужно предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, являющуюся кредитором. Кредитор проверит документы, затем отправит их в АО «Дом.РФ», которое уже переведет средства кредитору для полного или частичного погашения ипотеки.

Необходимо при этом собрать следующие документы: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность и гражданство, подтверждающие материнство или отцовство. Также нужны документы о предоставлении ипотеки, о приобретении жилья или земельного участка для ИЖС.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. До этого он назвал семью с тремя детьми правильной.