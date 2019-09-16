Зеленский назвал свои две основные задачи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма своим основными задачами на посту главы государства и не намерен в этой связи отказываться от санкций в отношении России.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии» – передает ТАСС слова Зеленского после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти намерены «не только словами» бороться за переход Крыма под свой контроль. По его словам, у Киева «есть несколько форматов, несколько идей» по Крыму, но раскрывать их пока «слишком рано».

Напомним, в пятницу вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что никакие стратегии украинского лидера Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма никогда не сработают и больше напоминают ахинею.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД