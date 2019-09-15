В Госдуме предсказали появление самой серьезной за 10 лет горячей точки

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Иран якобы причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, направлено на то, чтобы стравить два ближневосточных государства, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Во-первых, это политическое стравливание Ирана и Саудовской Аравии», – приводит его слова РИА «Новости».

Шхагошев подчеркнул, что действия Помпео направлены на «стравливание двух очень мощных игроков на Ближнем Востоке».

«Если здесь провокация удастся, то мы получим за последние 10 лет самую серьезную горячую точку», – отметил он.

Парламентарий считает, что Помпео вслед за бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном может отправиться в отставку. По его словам, президент США Дональд Трамп «убрал Болтона» именно из-за «необоснованных высказываний в отношении ряда ближневосточных стран».

Ранее в воскресенье председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также заявил, что накаляющаяся ситуация вокруг Ирана может привести к войне.

Политолог Федор Лукьянов, комментируя атаку дронов на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco и последовавшие после этого угрозы в сторону Ирана, отметил, что ситуация на Ближнем Востоке очень тревожная.