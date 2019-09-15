Пушков предупредил об угрозе новой войны

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Линди Грэма, призвавшего изменить «дурное поведение» Ирана с помощью сокрушительного военного удара.

«Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война», – написал сенатор в Twitter.

Напомним, Грэм призвал изменить «дурное поведение» Ирана с помощью сокрушительного военного удара по нефтеперерабатывающим предприятиям республики.

После этого командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что под прицелом иранских военных находятся две американские базы и один корабль США на Ближнем Востоке. По ним будет нанесен удар в случае военных действий, подчеркнул он.

Политолог Федор Лукьянов, комментируя атаку дронов на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco и последовавшие после этого угрозы в сторону Ирана, отметил, что ситуация на Ближнем Востоке очень тревожная.