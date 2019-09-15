Эксперт оценил вероятность начала новой войны на Ближнем Востоке

«Ситуация очень тревожная, потому что в отличие от других случаев, никто ничего не отрицает. Потенциально возникает вполне реальный кризис», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя атаку дронов на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco и последовавшие после этого угрозы в сторону Ирана.

«Хуситы взяли на себя ответственность, то есть это акт войны. Который затрагивает такую важную сферу международной жизни, как глобальное нефтеснабжение. Естественно, что США и крупные страны игнорировать это не будут.

Саудовская Аравия уже обещала ответить, обвиняет во всем Иран. То, что хуситы активно пользуются поддержкой Ирана, не секрет. Потенциально возникает очень опасная ситуация – не придуманный кризис, а вполне реальный», – сказал президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

В то же время он отметил, что обвинения и угрозы Ирану со стороны США уже никого не удивляют.

«Обмен такими угрозами в общем-то рутина в отношениях США и Ирана. Но слова будут как всегда сильнее действий, как это обычно бывает. Все понимают, что может последовать опасная эскалация», – добавил политолог.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп известен как человек, который удары наносить не любит. «Особенно те, которые реально приведут к последствиям. Пока это останется на уровне риторики. Но если будет дальнейшая эскалация, то бездействовать не удастся», – заключил Лукьянов.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

В воскресенье утром Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак. Ответственность за нападение признали йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что изменить «дурное поведение» Ирана мог бы сокрушительный военный удар по нефтеперерабатывающим предприятиям республики.

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде в ответ заявил, что две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, передавало агентство РИА «Новости».

