Обострение в районе Персидского залива грозит оставить страны Азии без ресурсов

Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива поставило под угрозу поставки нефтехимии и алюминия из стран Ближнего Востока, сообщает японское издание «Никкэй».

В последнее время многие страны Азии, включая Японию и Китай, стали сильно зависеть от поставок алюминия и нефтехимии из ближневосточного региона. Согласно проведенному изданием анализу, доля экспорта нефтепродуктов из этого региона составляет порядка 30% от общемирового уровня, а алюминия – 16%, передает ТАСС.

Так, импорт Китаем этилена из стран Ближнего Востока в прошлом году превысил 9 млрд долларов, увеличившись с 2008 года в 6,6 раза. При этом доля поставок этого продукта в КНР из таких стран, как Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, за тот же период увеличилась с 18 до 45% от общего объема импорта. Аналогичным образом обстоят дела и в Юго-Восточной Азии.

Сингапур получает 75% необходимого ему этилена из Саудовской Аравии, а для Малайзии этот показатель составляет около 50%. Индия сейчас закупает около 70-80% аммиака у стран, расположенных в регионе Персидского залива.

По версии издания, продолжение обострившегося кризиса может привести к росту цен на рынке нефтепродуктов, алюминия и медной проволоки, поскольку крупные азиатские игроки начнут искать других более надежных поставщиков. Кроме того, из-за роста ставок на страхование судов, проходящих через Ормузский пролив, цена продукции будет расти, ставя конечного потребителя в невыгодные условия.

Напомним, в конце августа Иран призвал Японию отказаться от участия в патрулировании Ормузского пролива. Неделей ранее Иран предложил Ираку построить нефтепровод до порта в Сирии, чтобы «уклониться от американских санкций и не задействовать Ормузский пролив».

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