Иран призвал Японию отказаться от участия в патрулировании Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Иокогаме заявил, что японская сторона не должна присоединяться к возглавляемой США коалиции по патрулированию Ормузского пролива, сообщило Киодо.

По сведениям дипломатических источников, Зариф указал Абэ на то, что «присутствие иностранных подразделений в Ормузском проливе не внесет никакого вклада в обеспечение его безопасности, а наоборот поставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

Кроме того, в ходе встречи глава МИД Ирана и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили ситуацию с поставками нефти из региона Персидского залива, сообщает Киодо.

Напомним, на прошлой неделе Иран предложил Ираку построить нефтепровод до порта в Сирии, чтобы «уклониться от американских санкций и не задействовать Ормузский пролив». После этого стало известно, что США решили бороться с проиранскими силами в Ираке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод.

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