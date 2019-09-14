К главе полиции подмосковного Пушкина пришли с обыском

Следователи проводят обыски в кабинете и квартире начальника полиции подмосковного города Пушкино Карена Севикяна, сообщил источник в правоохранительных органах.

Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве предпринимателя из Мытищ Алексея Пылина, передает ТАСС.

«У Севикяна проходят обыски по уголовному делу об убийстве предпринимателя Алексея Пылина 1973 года рождения, пропавшего в 2012 году. Севикян находится в статусе свидетеля по данному делу», – сказал источник.

Бизнесмен пропал 7 лет назад. По неофициальным данным, он занимался обналичиванием денег. Последний раз его видели на железнодорожной станции Правда в Пушкинском районе Подмосковья, когда он садился в электричку.