Российский каравай попал в Книгу рекордов

Представитель «Книги рекордов России» зафиксировал рекорд пекарей из Ростова-на-Дону, которые приготовили ко Дню города каравай весом более 1,2 тонны, сообщил представитель компании «Ростсельмаш», принимающей участие в организации мероприятия.

В субботу, 14 сентября, Ростов-на-Дону отмечает 270-летний юбилей. К этой дате предприятия «Юга Руси» испекли каравай. На его приготовление ушло 750 килограммов муки, 18 килограммов дрожжей, 75 килограммов сахара, 24 литра молока и столько же килограммов маргарина, почти килограмм ванилина и 1,2 тыс. яиц, передает РИА «Новости».

«Итоговый вес пятиярусного каравая составил 1 тыс. 209 килограммов, диаметр – 3,85 метра, высота – 1,6 метра», – сказал представитель «Ростсельмаш».

Отмечается, что эксперт «Книги рекордов России» лично перемерял высоту и диаметр каравая, а также перевешивал отдельные его куски.

В результате был зафиксирован рекорд «Самый большой каравай в мире», выдано соответствующее свидетельство.

В ближайшее время все желающие смогут попробовать рекордный каравай на вкус. Мероприятие проводится в парке Революции.

В течение дня в парках города также будут проходить викторины, концерты и выставки, а в ближайшее время состоится пролет над набережной Дона боевых вертолетов, истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа. Вечером на Театральной площади ростовчан ждет гала-концерт.