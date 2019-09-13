На Украине назвали предполагаемый срок проведения выборов в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал срок, до которого Киев рассчитывает провести местные выборы «на территории всей страны», включая неподконтрольные территории Донбасса.

«Задача в том, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать [это] до 2020, (...) это и будет идеально. Задача в том, чтобы сделать так, чтобы это время приблизилось», – приводит ТАСС слова главы МИД Украины.

«У нас одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны по нашим правилам, чтобы был допуск партий, допуск медиа, чтобы была безопасность на участках, чтобы люди честно могли сделать свой выбор, кто должен представлять их в местных общинах», – заявил Пристайко в эфире телеканала «Интер».

По его словам, Киев не будет проводить «фейковые выборы» на неподкотрольных Киеву территориях, на территории Луганской и Донецкой областей голосование за местные органы власти может состояться только при условии безопасности на избирательных участках.

Ранее Пристайко заявил о планах Киева провести местные выборы по всей Украине, включая неподконтрольные территории Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об условии, которое Кремль поставил Киеву по Донбассу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД