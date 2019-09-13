Украина задумалась о проведении местных выборов в Донбассе

Украинские власти хотят провести местные выборы во всем государстве, включая неподконтрольные Киеву территории Донбасса, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (в Донбассе, – прим. ВЗГЛЯД) уже было двое выборов, ... их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории. ... Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно» – сказал Пристайко агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Кроме того, министр добавил, что «формулу Штаймаера» еще в 2016 году согласовал бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Формулу Штаймаера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», – сказал он.

Пристайко заявил, что «в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в «зраде», или победе».

Ранее в Кремле заявили о готовности к переговорам в нормандском формате, при этом Россия надеется перед саммитом письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера» в рамках контактной группы по Донбассу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД