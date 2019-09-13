Трамп объяснил оранжевый оттенок своей кожи

Президент США Дональд Трамп объяснил, что из-за энергосберегающих ламп его кожа на видео и фотографиях имеет оранжевый оттенок.

Во время выступления на встрече с членами Республиканской партии в Балтиморе, Трамп обратил внимание на энергосберегающую лампочку и заявил, что такие лампы «куда дороже старых, неярких, но хорошо работавших лампочек». Он также отметил, что под светом подобных ламп он выглядит хуже, сообщает CNN.

«Лампочки, которые нас заставляют использовать, по мне, в первую очередь, плохи тем, что я все время выгляжу оранжевым», – сказал Трамп.

Издание также сообщило, что администрация Трампа ранее отменила правила, введенные Бараком Обамой об использовании таких ламп, уточнив, что их применение могло привести к росту цен.

Ранее Трамп похвастался своей прической, отметив, что волосы у него лучше, чем у большинства его друзей.