Власти США раскрыли имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) по решению администрации США раскрыло юристам, представляющим интересы родственников погибших в терактах 11 сентября 2001 года, имя саудовского чиновника из засекреченного доклада о ходе расследования.

Родственники погибших несколько лет просили руководство США раскрыть данных этого секретного доклада, чтобы использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии. Власти США согласились, однако раскрыли имя только одного человека, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Однако адвокат группы родственников Джеймс Крейндлер отметил, что раскрытое имя не стало для них чем-то неожиданным. Он уточнил, что родственники погибших будут добиваться раскрытия более полной информации.

При этом в ФБР заявили, что саудовский чиновник упоминается в докладе лишь в связи с тем, что на том этапе расследования бюро рассматривало соответствующую версию, и это упоминание «не является объективной констатацией факта».

Напомним, 11 сентября 2001 года произошла атака запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на башни Всемирного торгового центра в США. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что дипломат и вице-президент американского Центра за национальный интерес Джордж Биби в своей книге рассказал, что Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил американскому коллеге Джорджу Бушу, чтобы предупредить его об угрозе.