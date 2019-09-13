Украина передала России списки задержанных для нового обмена

Киев уже подготовил и передал Москве списки заключенных украинских граждан для обмена с Россией, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Списки граждан Украины (…) мы уже подготовили и передали», – приводит ее слова «Интерфакс».

Ранее в пятницу украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией.

7 сентября состоялся взаимный обмен граждан России и Украины в формате 35 на 35 человек. После этого Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, а также объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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