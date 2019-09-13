Установлена причастность ВСУ к обстрелам гражданских в Донбассе

Установлена личность командира ВСУ, причастного к обстрелу гражданского населения в селе Спартак Донецкой народной республики. Им оказался руководитель 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кокорев, сообщает Следственный комитет России.

Кокорев отдал приказ об обстреле из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Спартак Ясиноватского района, говорится на сайте ведомства.

«Один из снарядов, попавший на приусадебный участок, не сдетонировал. В тот же день две местные жительницы выполняли хозяйственные работы на своем участке. При случайном контакте со снарядом произошел его подрыв, в результате которого они получили множественные осколочные ранения, одна из женщин скончалась», – уточняет СК.

Главное следственное управление СК возбудило по этому факту уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Ранее СК установил личность командира ВСУ, отдавшего приказ об обстреле сотрудников ОБСЕ и фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» в поселке Коминтерново.

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