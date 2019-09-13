Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию

Школьница одного из сел в Омской области обратилась в полицию с заявлением об интимной связи со взрослым.

Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.

Ее партнером оказался 33-летний житель того же села, который уже имеет судимости по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 161 «Грабеж».

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По каким причинам школьница согласилась на интимную связь, а затем решила заявить в полицию о произошедшем, не сообщается.

Напомним, в 2016 году несовершеннолетняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина обратилась в милицию, обвинив молодого человека в изнасиловании.

О произошедшем узнала вся страна, когда Шурыгина позднее появилась на телевидении. Она приняла участие в нескольких ток-шоу. Семенова осудили к тюремному сроку, но многие до сих пор считают, что секс происходил по обоюдному согласию.